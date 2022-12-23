五月天「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」今晚正式啟航。（相信音樂提供）

五月天演唱會LED螢幕上出現火山爆發、隕石撞擊，極具電影畫面感。（相信音樂提供）

宇宙人擔任五月天演唱會開場嘉賓。（相信音樂提供）

五月天今晚（23日）在樂天桃園棒球場舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，除了傳承2022年「諾亞方舟」精神，更斥資3.5億元打造3大進化：末日逃生艙主舞台、全新漂浮方舟環狀舞台、曲目造型全面進化。昨寒流來襲，僅10度低溫，現場2.5萬名歌迷跟著五月天歌聲熱情啟航，氣氛沸騰！

主唱阿信一上台就飆唱〈2012〉、〈叫我第一名〉、〈愛情萬歲〉、〈香水〉，他唱完問候全場：「歡迎大家回到諾亞方舟，今天是10年諾亞方舟重新啟航的第一場。」石頭接著說：「今天天氣有點冷，我們這艘船沒有暖氣，不好意思！麻煩大家把自己的溫度調高一點好不好？」全場尖叫回應。

瑪莎解釋怎麼這次才唱幾首歌就開始講話了，因為「今天歌很多，後面沒有地方講話了」，要大家「跳起來、動起來、大聲尖叫，身體就會跟著五月天一起暖和了」。怪獸則感性說大家都是來懷舊的，要大家「緬懷過去，也能獲得新的勇氣走未來的路」。

冠佑開唱前把10年前的演唱會拿出來看，「我嘆了一口氣！那時體力真好！」笑說復刻演唱會沒問題，最重要的是五月天需要復刻10年前的體力，「今晚五月天一定用盡全力，你們也要讓聲音全部傳到台上來。」

阿信接著問全場：「今天是第一次看五月天的舉手？」見眾人舉手，他又問：「你們以前幹嘛不來？」被怪獸制止：「怎麼才4首歌就開始嗆聲！」阿信趕緊解釋是好奇原因，並高喊：「加入五月天永遠不會太遲。」

「諾亞方舟」是五月天最經典的演唱會之一，這次特別在主舞台上搭建直徑60米的「末日拱橋」以及左右兩側超過22米的「LED土星環」螢幕，就用了超過3000片的LED螢幕，使用近1005萬顆演唱會燈光，主舞台上的升降機關高達11組，搭配49支雷射燈，113米延伸舞台。

當五月天唱到〈三個傻瓜〉時，走到場中央全新漂浮方舟環狀舞台，航向與歌迷最近的距離。此外，五月天首唱新歌〈為你寫下這首情歌〉，以及近年少唱的〈一千個世紀〉、〈春天的吶喊〉，也讓歌迷驚呼不已。

五月天將從耶誕節慶歡唱到2023年，一共8場精彩演出，今首場由宇宙人擔任開場嘉賓，炒熱氣氛，主唱小玉說：「11年前宇宙人在小巨蛋看諾亞方舟，那時候還是觀眾，今天能在同一個舞台表演，謝謝你們！」