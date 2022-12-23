大陸國家主席習近平23日下午在中南海會見赴京述職的香港特首李家超，聽取他對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。習近平指李家超帶領新一屆特區政府，展示出「愛國者治港」的新氣象，在新時代新征程上，香港將大有可為，風光無限。

習近平表示，李家超擔任行政長官以來，帶領新一屆香港特別行政區政府，勇於擔當、務實有為，團結社會各界，堅決維護國家安全，大力恢復經濟活力，積極回應民眾關切，認真學習宣傳貫徹中共二十大精神，展現出愛國者治港新氣象，香港在一國兩制正確軌道上穩步前進。中央對李家超行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。

習近平強調，中共二十大對新時代新征程和國家各項事業發展作出全面部署。一國兩制是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排。中央將全面準確、堅定不移貫徹一國兩制方針，全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政，全力支持香港充分發揮獨特優勢，廣泛開展國際合作，更好融入國家發展大局，在中華民族偉大復興的歷史進程中作出新的更大貢獻。在新時代新征程上，香港將大有可為，風光無限。

國務院副總理兼中央港澳工作領導小組組長韓正、中央政治局常委兼中央辦公廳主任丁薛祥、港澳辦主任夏寶龍和中聯辦主任駱惠寧均在場，特首辦主任葉文娟亦有參與。