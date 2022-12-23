根據世界肥胖聯盟估計，2030年全球將有10億肥胖症患者，每7名男性就有1人、每5名女性就有1人罹患肥胖症。台灣肥胖醫學會最新調查顯示，國內近7成民眾同意肥胖是慢性病，但有近5成並不清楚肥胖的定義。

台灣肥胖醫學會理事長林文元指出，肥胖是許多疾病的根源，包括糖尿病、痛風、氣喘、脂肪肝、膽結石、不孕、癌症、睡眠呼吸中止症，以及中風、高血壓等心血管疾病，但根據研究，只要體重下降5到10％，這些疾病都可以獲得改善。

林文元醫師說明，多數民眾減重是基於體態好看，但真正的重點卻是疾病的預防以及生活品質的改善；減重不僅僅是「吃少動多」這麼簡單，還牽涉到基因、荷爾蒙、大腦的愉悅感機制、其他心理因素、是否有其他藥物影響體重等，都需要完整評估。

林文元補充，針對嚴重肥胖需要開刀治療的民眾，健保已有部分補助，但是過重、肥胖的民眾不能因此漠視肥胖帶來的威脅，透過專業協助下，改變生活型態、低熱量飲食，或評估是否合適以藥物治療。

台灣肥胖醫學會今年11月針對全台20歲以上成年者進行肥胖認知調查，總有效份數達1225份，結果顯示，近七成（66％）民眾同意肥胖是慢性病，但有將近5成（47％）不清楚肥胖定義，尤其年紀越長比例越高。該調查也顯示，超過7成的受訪者同意政府投入更多資源防治肥胖，而將近7成受訪者表示，如有公預算支持，願意積極進行接受減重治療。