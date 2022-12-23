麗寶Outlet摩天輪廣場24、25日兩日將有「嘉義黃金烏魚子暨嘉義優鮮農產→前進Outlet」展售活動。（南仁湖提供／陳淑娥台中傳真）

烏魚子是年節送禮或自用最夯的年貨，麗寶Outlet摩天輪廣場24、25日兩日將有「嘉義黃金烏魚子暨嘉義優鮮農產→前進Outlet」展售活動，嘉義縣長翁章梁明天將親臨推薦嘉義優鮮物產。該展售活動匯集嘉義縣烏魚子、農漁產精選伴手禮及當季蔬果，讓所有到Outlet採購的民眾可輕鬆一次購足嘉義優質年節好物。

嘉義嚴選黃金烏魚子每年均舉辦展售市集，過去曾到台北，今年是第一次來到台中搭配嘉義優鮮農漁產辦理展售，讓中部的朋友可搶先選購優質烏魚子及優質農漁產，作為年節伴手禮，現場還有主廚烏魚料理饗宴、年年有餘魚拓、食魚闖關遊戲、滿500元贈烏魚子提袋或哈根達斯兌換卷、樂團演唱、創意造型氣球、等活動，讓大人可以輕鬆選購，同時還有寓教於樂的親子互動體驗，更增進了耶誕節的喜慶氣氛。

嘉義縣烏魚養殖面積達250公頃，因位北回歸線通過的黃金地帶，擁有優良的養殖環境，可以孕育肥美健康的烏魚，加上有充足海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件，因此才能創造色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q的烏魚子絕品，絕對是消費者選購的首選。

麗寶Outlet內有許多精品名店，而「嘉義優鮮」認證產品也是農漁產的精品，嘉義縣府媒合麗寶Outlet新進櫃餐飲品牌「島嶼海味」，使用「嘉義優鮮」認證的食材入菜，包括選用陽光鵪鶉皮蛋、小夫妻乾拌麵、東石蛤董蛤蠣等主要食材料理為拌麵、小菜、鍋燒等料理，更可以在櫃上馬上採買回家。「島嶼海味」最快在明年1月就可以開幕，讓來Outlet的民眾，都有機會品嘗到嘉義最美味的山海鮮味。

這次參與展售市集的攤位業者眾多，包括林家冠軍烏魚子、富裕水產烏魚子、六鰲蔡氏黃金烏魚子、好美農漁產業、那間賣魚的花店、蝦覓世界、村上桃貴手做烘培、陽光鵪鶉牧場、蜂動園蜂蜜、木森源番茄、滿冠茶園、阿里山極邊山葵、皇家鹿園、島嶼海味、 嘉義優鮮館等店家，帶來產地直送的酪梨、椪柑、小番茄、鳳梨、香蕉、柿子等當季新鮮蔬果、烏魚子、阿里山高山茶、咖啡、鵪鶉皮蛋、醬油、咖啡、虱目魚鬆、拌麵等食材及精品禮盒，都是一時之選值得民眾選購。