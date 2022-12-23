今(23)日高雄市岡山區岡山大遼四路1處民宅驚傳槍響，員警前往處理民眾家庭土地衍生的糾紛案，員警獲報到場後，其中一人竟拿出鐮刀砍人，員警為嚇阻，朝嫌疑人連開15槍，嫌犯腹部、腿部受傷，經送往醫院搶救不治身亡，詳細案情如何，待警方進一步釐清中。

據悉，這起家庭衝突事件是叔叔與姪子因為土地糾紛引發肢體衝突，家人報警，警方到場後，叔叔竟然持鐮刀朝姪子頭部攻擊，造成姪子受傷，嫌犯攻擊當下，員警為了嚇阻，情急下朝他連開15槍，目前叔姪兩人雙雙送醫救治中，其中叔叔因中彈送醫不治身亡。