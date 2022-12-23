大甲高中高三學生李詠淳（中），國中小時期共面對16次脊椎矯正手術，一路走來樂觀進取。（大甲高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲高中高三生李詠淳，全靠母親獨力撫養兄妹倆長大，也曾經歷身體病痛，面對16次脊椎矯正手術，但仍樂觀向上，且積極學習日語，皇天不負苦心人，李詠淳透過特殊選才錄取台大日文系，是最棒的耶誕禮物。

李詠淳的母親獨力扶養兄妹倆，她從小學至國中，經歷16次的脊椎矯正手術，每次術後總要請長假，缺課時數相當多，但她仍樂觀進取，利用時間努力學習跟上進度，最後考上大甲高中。

雖經歷多次脊椎矯正手術，但李詠淳將自身經歷轉化為愛與感激。她高一時擔任品德教育夏令營志工，遠赴大肚追分國小服務，高二時也接下環保志工任務服務他人；李詠淳在社團擔任熱音社副社長，穩健的台風更唱出青春的熱忱、生命的希望。

由於李詠淳從小便開始接觸國語朗讀、英語讀者劇場，使她對語言產生興趣。大甲高中課程地圖在高一、二、三規畫不同層級的日語多元選修課程，李詠淳更專注自己興趣選修，勤奮學習，終於透過特殊選才錄取台大日文系，日語老師王昭月隨即贈送日文學習專書，以及友人提供的獎學金勉勵她。

大甲高中校長高榮利表示，學校重視學生多元發展，以適性揚才、全人教育為教育理念，在語文領域開設日語、西班牙語、越南語等第二外語課程提供學生適性探索、多元學習，提供學生一個發揮潛力的舞台。