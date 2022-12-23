對於中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝稱「從頭到尾都沒有排除採購BNT次世代疫苗，這是未來疫苗計畫的一環」，資深媒體人黃光芹今 （23）日在臉書指出，王必勝跑錯了方向去找上海復星，可見陳時中當時並未移交清楚，並稱「陳時中昔醉醺醺地來，衛福部今迷糊糊地去！」

黃光芹披露，去年12月18日台灣舉辦4大公投前一天晚上，時任衛福部長陳時中在桃園宣講。由永齡創辦人向BNT原廠口頭保留的3000萬劑疫苗，急著移交給他，2位BNT高層在大直防疫旅館萬豪酒店關了3天，就要打道回府，卻遲遲不見陳時中人影。疫苗採購至少必須提前6個月前訂貨，先保留3000萬劑以免萬一要的時候搶不到，對台灣只有好處、没有壞處。

黃光芹曝，中間鄭文燦市長出面找人，也向小英總統報告，最終把陳找到，但他出現時已經醉醺醺。

黃光芹直言，後來的發展是，去年移交的3000萬劑，最後失去下文。薛瑞元上台後，什麼都不知道，在王必勝宣佈不排除採購BNT次世代疫苗之前，線早就切斷了，後來又把人給得罪了。

陳時中今發出6點聲明還原現況，稱當時並沒有「移交儀式」，不可能當下做出承諾，因邀約臨時，只好把這場會面安排在所有行程結束之後，也就是大約晚間9點左右，並非遲遲不見人影。他呼籲大家仔細辨別真偽，該媒體人今繪聲繪影拼湊故事，稱去年12月18日前一晚，有場3000萬劑疫苗的「移交儀式」，更指他當場OK交辦等，全篇內容與真相出入甚鉅。

黃光芹在臉書再度開嗆陳時中，「先回有没有醉醺醺？其他官話少說」，並預告明天繼續「系列二」，再請接招。

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