金門縣長楊鎮浯即將卸任，今（23）日把握最後一個上班日，下午在副縣長李增財等人陪同下，一一走訪府內各單位，向團隊同仁辭行致意，感謝大家4年來為縣政工作推動的努力與付出。對於未來動向，楊鎮浯說要先好好休息，面對未來，任何的可能都有可能。

楊鎮浯說，雖然任內遇上這百年疫情，但一千四百多個日子以來團隊所有人員不分彼此，全心全意的為金門做事，感謝縣府所有同仁對金門的努力與付出，也祝福大家在新的一年一切都順利圓滿，金門的縣政能夠越來越好。

府內員工不捨相處4年的楊縣長即將卸任，有的獻上新鮮花束或寫滿祝福的卡片，有的當場給予大大的擁抱，離情依依，楊鎮浯也贈送員工每人口罩一盒，希望大家繼續做好防疫工作。

對於卸任後的下一步，楊鎮浯表示，這幾年一路從觀光處到立委和縣長等公職，卸任後一方面要讓自己好好休息，陪陪家人；另一方面也要沈澱和反思，看有哪些地方是可以幫鄉親做得更好的，等自己想做的事更明確之後，任何可能性都有可能，至於是否參選下一屆立委，一切都還言之過早。