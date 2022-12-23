2022年第25屆諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽今天在嘉義開打，彰化縣南郭國小在先發投手林浚騰完投6局失1分帶領下，以2比1險勝台中市豐田國小，搶下預賽首勝。

南郭、豐田勢均力敵，雙方攻勢都不多，豐田2局上靠著吳念瑾二壘安打、陳昱全安打點亮記分板，南郭則是3局下以葉子維安打先追平，隨後暴投再下一城。

雙方都用一名投手獨撐全場，南郭林浚騰技壓豐田吳念瑾，他以62球完投6局，僅被敲出4支安打，投出7次三振，沒有四死球，拿下勝投。南郭總教練黃建豪表示，他屬於控球型，滿準的，今天都投在邊邊角角，讓對方打不好，他跟隊上另一名主戰捕手都是去年就有出賽，經驗上較好。

小六的林浚騰在家中三兄弟排行老二，他的哥哥林家宏國小也打過球，黃建豪透露，他們的媽媽是老師，兄弟功課都不錯，林浚騰還是資優班學生，打棒球理解能力強。

南郭發展主攻軟式，黃建豪解釋原因，「受限校內環境，只能以軟式為主，近期學校新建光電打擊場剛動工，預計半年後完工，未來啟用後，可望讓棒球隊設施更升級，希望能帶動招生。」