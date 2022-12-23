中央銀行公布第三季本國銀行國家風險統計，直接交易對手基礎統計的外國債權（即直接風險）餘額減至5,126.1億美元，季減69.09億美元或1.33％，已連續二季減少，其中對美國曝險連續29季居第一位，直接風險餘額來到1,348.35億美元，季增22.01億美元或1.66％。

央行官員表示，第三季本國銀行直接風險續減，主要是對非銀行之私人部門債權減少所致，其中暴險對象以非銀行之私人部門占57.81％為主，銀行占29.64％居次，公共部門占11.83％。若依保證人基礎統計的外國債權（即最終風險）淨額續降至4,959.58億美元，季減34.82億美元或0.7％，曝險對象以非銀行之私人部門占54.83％為主，銀行占30.37％居次，公共部門占14.04％。

國銀直接風險最大曝險國仍是美國，已持續逾七年，且連續三季創新高。央行官員指出，近年來國銀對美國債權趨勢往上，觀察台灣對美國出口貿易往來密切，且美國一向是全球美元資調度中心，國銀在美國分支機構較多，存放在美國銀行的資金大多是增加趨勢，加上債券投資因聯準會（Fed）大幅升息效應受惠。

第二大海外曝險仍是大陸，但季減45.79億美元，餘額跌破500億美元大關至477.72億美元、並創二年半新低。央行官員說明，大陸暴險持續向下勢，第三季主要是人民幣重貶5.62％，以美元計算後減少更明顯。其實前十大曝險國餘額減多增少，主要都是美元走強的效應，增加的除美國最多外，其次是英國增加8.3億美元或4.89％，日本增加5.65億美元或1.95％。

直接風險前十大曝險國家（地區）依序為美國、大陸、香港、盧森堡、日本、澳大利亞、越南、新加坡、英國及開曼群島，與第二季比較，除第九位的英國與第十位的開曼群島互換外，其餘均未變動，暴險合計3,786.33億美元，占比為73.86％。

最終風險前十大曝險國家（地區）依序為美國、大陸、日本、盧森堡、澳大利亞、香港、韓國、開曼群島、越南及法國，與第二季相比均未變動，暴險合計3,663.49億美元，占比73.87％。