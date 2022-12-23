2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽將於24日開戰，來自全台灣共24支球隊將代表各自縣市爭取最高榮耀，上屆冠軍台北長安國中將尋求賽會第二度的衛冕紀錄。

城市盃今年邁入第17屆，往年都會邀請國際球隊如日本、南韓球隊與會，惜因疫情停辦2020年賽事，這兩年則是「全本土」以全國賽方式辦理。理事長陳炳甫表示，全球即將戰勝疫情，期望能在不久的未來就能邀請國際球隊參賽，跟台灣好手們切磋交流。

長安上屆冠軍賽演出精彩逆轉秀，以7比4氣走桃園新明國中封王，不僅取得隊史賽會最佳成績，戲劇性送給在天上的前教練陳逸松最後一個禮物。陳逸松是前中華職棒兄弟象投手，2020年因癌症過世，雖是老球員出身，卻不是傳統的打罵教育，學生都叫他「陳爺爺」，足見與孩子交情。

今年參賽隊伍依然實力堅強，台北大理國中鄧富洋是今年桃園盃全壘打獎，新北新泰國中高正惟是2022年小馬聯盟世界青少棒錦標賽冠軍成員，桃園新明國中則是111年謝國城盃亞軍隊伍班底。

賽會前兩屆由新明包辦冠軍，之後14年再無球隊達成連霸紀錄，當中2013年至2019年的冠軍球隊都是日本與南韓球隊。城市盃將從24日進行到28日，比賽地點包括天母棒球場、新生公園棒球場與觀山棒球場，賽事不收門票、自由入場，

本屆「新同學」包括新竹虎林國中與桃園大園國中，大園陣中有位「泰山之子」張可洛，其父正是前中職全壘打王張泰山，他也繼承爸爸的打擊實力，在陽明山盃拿下打擊獎第二名。