就是要把你「吸乾」！刑事局偵查第一大隊偵破以朱姓男子為首的詐騙集團，登記成立數家開發公司，集團成員間假裝互不認識，扮演公司業務或自稱「跑單幫」獨立仲介，受害者遭第一個詐團詐欺後，成員在依序轉給第二個，直到第五個詐團「吸乾」受害者積蓄，詐團成員甚至會結合時事、「一手交錢一手交貨」手法取得受害者信任，讓受害者在2016至2021年間遭詐6115萬元。

據警方調查，這5個詐騙集團，從第一個詐騙集團成員詐欺受害者後，再依序轉給第二個、第三個，一直到第五個詐騙集團，受害者的積蓄因此一點一滴遭騙光，詐騙成員還為了要取得受害者信任，會假扮買家要購買塔位，甚至偽造國稅局公文，讓受害者誤以為需補稅。

不僅如此，詐騙集團成員的話術，還會結合時事編造，如「合資金主家人於普悠瑪事故身亡」，請受害者協助將金主隻錢投資的資金歸還，又或是「馬來西亞總統貪汙，跨國交易中斷」要請受海者補交稅金，甚至還編造有買家取得「遷葬無主墓」投資案，誘騙受海者可加入購買塔位等，讓受害者不斷丟錢進去。

另外，詐騙集團為了避免被警方鎖定，在誘騙加購塔位以及騙取補繳稅金時，還會給予骨灰罈寄存憑證，呈現出一手交錢，一手交貨交易假象，警方表示，受害者6年來一共買了20多個塔位、279個骨灰罈，直到受害者遭詐騙集團「吸乾」為止。

專案小組經長期蒐證後，從今年8月至12月陸續執行數波拘提搜索行動，共查獲5團18名嫌犯到案，查扣現金112萬4000元、骨灰罐寄存託管憑證等贓證物，全案依詐欺、組織等罪嫌移送法辦。