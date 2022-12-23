台南市快樂讀經幼兒園以推廣幼兒讀經啟蒙教育為主，23日到大道新城第2社區中庭舉辦「歡慶耶誕歲末感恩祝福」活動，在一段表演讀經中，有3歲女童朗朗上口的背誦論語，展現受中華經典文化教育薰陶的成果。

幼兒園長陳亭諭表示，讀經是中華重要傳統文化，從小推廣讀經可從社會根本改善逐漸敗壞的風氣。讀經幼兒園即是讓幼兒站在文化巨人肩膀上快樂學習，趁著耶誕節前夕，帶兒童到戶外表演兼與社區長輩互動

感恩活動有幼兒的讀經表演，最小學童年僅3歲，學習不到半年，已能背誦「論語學而篇」等經典，老榮民看著孩童背誦著「學而時習之，不亦說乎？有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不慍，不亦君子乎？」等經句，欣慰有人重視未來幼苗的中華文化傳承教育。

快樂讀經幼兒園的孩童為榮民社區帶來久違的歡笑，讀經表演後還有聖誕英文歌曲表演、感恩禮物分享，現場還有贈送耶誕小禮物，師生與長輩一起歡度歲末耶誕節。