高血壓影響著全世界超過10億人，在美國，幾乎影響了一半的成年人，增加患心臟、大腦、腎臟和其他疾病的風險。人們通常可以通過改變生活習慣和壓力來控制他們的血壓，但有時也需要用藥。最近，一項美國的大型臨床實驗研究比較了常見的2種噻嗪類（Thiazide）降血壓藥物，結果發現2者在預防心血管疾病方面同樣有效。

據美國保健資訊網medicalnewstoday.com 23日報導，根據世界衛生組織（WHO）的數據，全世界約有11.3億人患有高血壓，有許多方法可以控制血壓。首先是改變生活方式，定期鍛鍊、健康飲食、保持健康體重、避免過量飲酒和戒煙，都是值得推薦的。此外，管理壓力保持愉快的心情也可以幫助預防高血壓。

如果改變生活方式無效，醫生可以開出各種降低血壓藥物的處方籤。。這些藥物包括利尿劑（diuretics）、乙型拮抗劑（beta-blocker）和血管張力素轉換酶抑制劑（ACE）等類型，在決定哪種藥物最適合患者之前，醫生會考慮高血壓的根本原因和其他健康狀況。

長久以來，美國的醫師都習慣開立雙氫化氯噻治處方籤。（Shutter Stock）

利尿劑是一種常見的高血壓治療方法，噻嗪類利尿劑是大多數患者推薦的初始療法，最近，美國退伍軍人事務部（VA）進行了一場大型的臨床試驗比較了2種噻嗪類利尿劑：氯汰利酮 （Chlorthalidone, CTD）和雙氫化氯噻治（Hydrochlorothiazide, HCTZ）。

長久以來，美國的醫師都習慣開立HCTZ處方籤，當然這是基於經驗和有效性，既然沒有問題那就繼續用下去，所以造成HCTZ在全美的用量非常大，現在研究結果表明，CTD藥物在預防心血管疾病和非癌症死亡方面也同樣有效。

共有13,523人參加了這一次實驗試，所有參與者，其中近97%是男性，年齡在65歲或以上，正在接受HCTZ治療每天25毫克（毫克）、50毫克來治療高血壓。在獲得參與者的同意後，醫生隨機分配受試者繼續使用HCTZ治療或改用CTD。

經過隨機分配之後，6767名參與者仍留在HCTZ上，6756人改用CTD。 對於那些切換的人，25毫克劑量的HCTZ被12.5毫克CTD取代，50毫克的HCTZ被25毫克CTD取代。

研究人員在試驗期間記錄的副作用很少，儘管服用CTD組的受試者比較容易出現低血鉀的狀況。不過對於大多數人來說，這一點在補充鉀的情況下很快就能解決。

這2種藥物在預防心血管疾病或非癌症死亡方面都同樣有效，提供醫生與病患一個放心的選項。