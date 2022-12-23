「Ozone」成員23日舉辦發片直播記者會。（粘耿豪攝）

男團「Ozone」23日舉辦首張EP《Unicorn》直播記者會。他們近來正值宣傳期，已接下近40場活動，行程滿檔，幾乎沒有時間陪伴家人，6人昨在台上一看到各自親人事前悄悄錄製的打氣影片，紛紛感動哽咽，哲言、文廷激動淚崩，子翔甚至哭到無法說話，團員隨即送上溫暖擁抱，大展好交情。

成員公認文廷個性感性、最愛哭，文廷笑說，「我的心事、壓力都會寫在日記上，很少跟別人抒發，姑姑錄影片都沒跟我講，一看到感動更加深刻」，哲言表示，家人一直是他們背後最大力量，看到媽媽私下偷錄製影片，很驚喜感動，子翔因為忙工作，已半年沒回老家與家人相見，直言，之前很少在鏡頭前落淚，「這次破例哭了，我跟家人感情太好，出道過程不算順利，能走到現在，家人是最大靠山」。

煥鈞則提到，每位團員與親人感情深厚，大家私下都不會輕易的去觸碰，但如果一觸碰就會有深的感觸，他感性說：「我爸很貼心，不管我工作多晚，我爸都會來接送，他希望我可以放心去做喜歡的事。」

在記者會上，他們首度唱跳新歌〈Unicorn〉、〈想跟你就這樣靠得越來越近〉，擅長跳舞的他們，透露〈Unicorn〉舞蹈難度頗高，每位成員邊唱邊跳都十分喘，笑說：「練習的時候，有花很多時間調整氣息。」文廷自認跳這首歌時，舞蹈的律動不協調，相當受挫，很敬業的他常在家扶著椅子練舞，練到腰酸背痛，最近還貼起痠痛貼布，只為呈現最佳演出。