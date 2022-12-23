61歲資深男星王雷曾因賭性成痴，欠下台幣2246萬賭債，宣告破產，不過之後他靠著直播賣魚成功翻身，年收高達約2000萬新幣（約4.4億台幣），而今(23日)晚他更和吳宗憲合作，讓網友都紛紛湧入直播朝聖。

王雷在臉書直播有著「賣魚哥」的封號，靠著無厘頭、罵粗話等風格在兩岸三地竄紅，直播觀眾從原本僅百人躍升為6萬多人，最高紀錄更創下一檔直播賣2898萬元，16萬人在線收看直播，坐穩直播天王寶座，賣貨量不輸給台灣的丟丟妹。

而今晚王雷和吳宗憲一起直播賣貨，不僅講述過往到星馬發展的演藝經歷，吳宗憲還唱了多首自己的經典歌曲，現場笑聲不斷，還沒吸引超過3萬的網友上線觀看，「憲哥太棒了」、「兩個厲害搞笑」、「真的快笑死」、「兩個真的是王見王，話說不完」、「憲哥反客為主」。

新加坡歌台藝人王雷過去擅長模仿台灣歌手陳雷，因此打開知名度，孩拍攝電影《嚇到笑》、《新兵正傳》系列等，但他因沉迷賭博，不僅當掉結婚戒指、偷癌母的醫藥費，還敗光家產，之後他在妻子的勸說下戒掉賭癮，努力賺錢還債，2020年因疫情影響演藝事業，在朋友請託之下，他在臉書開直播賣魚，因「爆粗口罵人」風格讓他爆紅，身價也翻漲。