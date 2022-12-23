本季第3次「雙北大戰」23日來到台北和平籃球館進行，前兩次交手都輸的地主台北富邦勇士，雖在第3節一度領先到22分，卻在末節完全攻守失序，最後竟遭新北國王106比101逆轉擊敗，除了吞下本季雙方對戰3連敗，也讓國王獨居聯盟龍頭！

楊敬敏雖包辦國王所得前11分，地主勇士仍靠強森、辛特力兩大洋將的火力，逐漸掌握領先優勢，且一度擴大領先差距到11分，打完首節，勇士取得34比25領先，雙方唯一得分上雙的球員是楊敬敏的11分，勇士以辛特力9分最高。

強森、辛特力兩人續在次節發威，加上曾祥鈞持續內線取分，攜手幫助勇士一度取得57比39大幅領先，不過國王也靠曼尼高空拋給牧倫斯第一時間灌籃激起追分氣勢，上半場結束，勇士64比48領先，辛特力半場摘19分，強森16分。

勇士雖在第3節擴大領先到19分，辛特力卻在第3節還剩5分56秒提前吞下第4犯，但他續留場上，跟曾祥鈞聯手擴大領先變成85比63，幸好曼尼高接連投進兩顆三分球，帶領國王打完前3節，追到75比91，勇士已有3人得分破20。

李愷諺、林書緯末節一開始各進1顆三分球，雙方差距只剩10分，接著國王換成楊敬敏發威，最後5分32秒楊敬敏投進三分球，國王追成93比95，甚至接著戴維斯也投進三分球，然後牧倫斯上籃，國王反以98比97超前了比分。

林書緯趁著對方失誤快攻上籃放進兩分，國王領先3分，強森投進中距離，林書緯又拋投取分，楊敬敏最後31.3秒兩罰俱中，擴大領先到5分，勇士大勢已去，只能無奈接受本季就是贏不了國王的現實。