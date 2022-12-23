透過共同社的空拍畫面雪白景色一覽無遺，又以金閣寺在金色的襯托下更光彩奪目。

日本本月遭逢暴雪狂襲，各地區積雪量屢創紀錄，災區意外事故頻傳，至今已奪走9條人命。不過京都最知名景點之一「金閣寺」卻因此有了不同面貌，遠看彷彿披上絕美白紗，屋頂厚重的積雪對比下，反而讓原本金箔閃閃的建築更加耀眼。

綜合《京都新聞》、《產經新聞》等日媒報導，地方氣象廳指出，受強烈冷氣團襲來，京都23日清晨開始飄雪，最低氣溫來到攝氏零下0.4度，比正常時候低個3度左右。境內北區的佛教聖地「黃金亭閣之寺」被聯合國教科文組織列為世界遺產，因其外觀金碧輝煌，主建「舍利殿」的外牆全是以金箔裝飾而得名。搭配後頭樹木層層堆疊，整個畫面在鏡池湖中的倒映下更令人讚嘆，因此吸引大批觀光客慕名前來。

今天早上民眾發現，金閣寺以初妝亮麗登場，宛如童話故事場景，透過共同社的空拍畫面雪白景色一覽無遺，又以該寺在金色的襯托下更光彩奪目，網友看了也直呼「好想去現場被閃瞎」、「男友該走了吧!好浪漫」、「看一眼我也願意!」