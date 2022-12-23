根據聯合國數據估算，印度將在明年4月中旬首次超過中國成為世界上人口最多的國家。而曾長期高居全球人口最多國家的中國，其人口總數可能從2023年開始減少，主要緣於中國大陸年輕人生育率下降過快。外媒甚至認為，印度成為全球人口最多國家後，可以增強其獲得聯合國安理會常任理事國席位的要求。

《英國廣播公司》（BBC）報導，印度與中國這2個亞洲大國的人口都已超過14億，過去70多年來，2國人口總數一直佔全球人口1/3以上。

報導說，明年中國的人口可能開始減少，主要由於生育率迅速下降，去年中國1060萬人出生，略高於死亡人數。而近幾十年來，印度的生育率也大幅下降，從1950年每名婦女生5.7個孩子下降到今天的每名婦女生2個孩子，但下降速度較慢。

中國的人口增長率則從1973年的2%下降到1983年的1.1%，下降了約一半，而數十年來生育率下降最主要是由於一胎化政策。相較之下，印度在上個世紀下半葉的大部分時間裏，印度的人口都在快速增長，每年增長近2%。印度1952年啟動了計劃生育項目，到1976年才首次制定了國家人口政策，這時中國正忙於降低出生率。

報導表示，自1947年獨立以來，印度人口已經增加了超過10億，預計其人口還將增長40年。但幾十年來，該國的人口增長率一直在下降，並沒有兌現「人口災難」這種可怕預測。所以人口統計學家表示，印度人口比中國多不再是一個「令人擔憂」的重要問題。收入的增加和醫療教育機會的改善，讓印度婦女生育數量減少，有效地使增長曲線變平。

BBC認為，印度人口超越中國可能有重大的意義，例如，它可以增強印度獲得聯合國安理會常任理事國席位的要求。目前聯合國安理會有5個常任理事國，包括中國。印度是聯合國創始成員國之一，並一直堅稱得到常任理事國席位的要求是合理的。

印度需要為年輕的勞動年齡人口創造足夠的就業機會，來獲得人口紅利。但根據印度經濟監測中心的數據，印度只有40%的勞動年齡人口工作或想工作。更多的女性需要工作，因為她們在勞動年齡生育和照顧孩子的時間減少了。根據印度經濟監測中心的數據，10月份只有10%的勞動年齡婦女參加了工作，而中國的這一比例為69%。

目前印度國民年齡中位數超過28歲，有超過10%的印度人年齡超過60歲。隨著勞動年齡人口的減少，贍養老年人將成為政府資源越來越大的負擔，家庭結構將必須重塑，獨居老人將成為越來越令人擔憂的問題。