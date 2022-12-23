台南市88槍槍擊案、學甲爐渣案、經發局長涉貪遭收押爭議一樁接一樁，民進黨副秘書長林飛帆昨天（22日）在臉書發文，點名市長黃偉哲整頓。凌濤表示，林飛帆位居要職，選戰期間對民進黨沒貢獻，現在又開始關心台南的弊案，自甘政治打手。而林飛帆的雙標，選擇性攻擊，就是這次民進黨敗選的縮影。

凌濤今(23日)在臉書粉專貼文表示，林飛帆就是民進黨敗選的縮影示，林飛帆昨晚發文指出從爐渣案、88槍擊事件、台南市議長選舉紛爭，台南市長黃偉哲不能對弊案沈屙置之不理，要與黑金劃清界線。凌濤認為、這僅是凸顯林飛帆雙重標準，自甘政治打手而已。

凌濤接著指出，林飛帆8月接任鄭運鵬政策平台召集人，依他對於台南黑幕的標準，他應該先自問：

1、中壢「青埔寨」對年輕人求職詐騙、虐待囚禁，他有針對背後涉及的線上博弈、地下匯兌猖獗發聲嗎？針對鄭文燦市長出入88會館與郭哲敏詐騙集團互動，他有表示譴責要求徹查嗎？

2、林飛帆貴為民進黨副秘書長，當黃承國一路位居要津，曾擔任國策顧問、民進黨中常委，被綠委質疑「黑道在核心」，他有膽量請總統蔡英文「清君側」嗎？

凌濤甚至認為，最鄉愿的就是林飛帆，他位居要職，選戰期間對民進黨沒貢獻，對桃園沒加分，又開始關心台南的弊案，自甘政治打手。然而林飛帆的雙標，選擇性攻擊，就是這次民進黨敗選的縮影，他也不會請林飛帆離開民進黨，林飛帆待越久越好。