東聯（1710）23日舉辦法說會。受制新產大舉開出、大陸防疫管控衝擊，EG行情低迷不振，東聯前三季每股虧損0.59元；第四季EG市況仍處低檔，但因特用化學、氣體營利增佳，營運估與第三季持平。

展望後市，東聯表示，目前報價低檔盤整，伴隨大陸防疫鬆綁、庫存去化，市場靜待農曆年後買盤回穩。樂觀的話，搭配亞洲密集歲休，明年第二季回溫翻揚。

東聯特化產品為環氧乙烷（EO）開發產品，包含樹脂硬化劑、乙醇胺（EA）、三乙醇胺（TEA）、碳酸乙烯酯（EC），EA可做為農業、醫療、化妝品等原料，TEA則用於洗滌劑和護膚等產品。氣體方面，深化二樣化碳回收、純化業務，目前二氧化碳年回收產能達10萬噸。

減緩EG虧損衝擊，東聯擴大特化業務產能，下半年乙烯胺、聚醚胺、EOD Ii及半導體級二氧化碳新產陸續開出，並投入電子化學品、風力發電、車用等領域產品開發。

東聯第四季進行調整產能調整，高雄林園廠部分，除50％EG外，增加特用化學品及氣體的部分；大陸揚州廠則仍有80％產能為EG，EG約占整體產能約6成。

東聯認為，目前EG市況仍不佳，但因氣體營利可能增加，第四季營收獲利約與第三季持平。明年第一季應還是谷底，樂觀些第二季或可反彈。

東聯指出，大陸近期解封，解封時整個上下游需求都會停滯，隨民眾生活逐漸恢復正常，會先去化庫存後才會帶來需求，影響是正面的。