近來氣溫驟降，加上歲末年終向是聚餐、尾牙旺季，築間餐飲集團旗下個人鍋物品牌「築間幸福鍋物」年底依然積極展店，其中，台中地區首家火、烤兩吃門店進駐秀泰站前店，今（23）日正式登場，搶攻單身經濟商機，一個人也可以邊吃鍋、邊燒肉！

築間餐飲集團表示，受惠這波入冬寒流，築間幸福鍋物的來客率明顯提升二至三成，而12月份開放訂位，餐期就已預訂九成滿！而台中人真的很愛吃個人鍋，今年前11月，台中人就吃下約130萬鍋！

築間進一步表示，今年中，築間幸福鍋物全台首家火、烤兩吃門店於基隆廟口店登場後，單店營業額相較原本只有鍋物的型態，大約成長二成左右，約有八成的消費者會加點火、烤兩吃，成功打開新興市場。

其中，最受歡迎的燒肉單點品項，前三名點餐率最高的有，「極上無骨牛小排」（原價780元，打卡5折價390元）、「紐澳穀飼牛舌」（原價440元，打卡5折價220元）、「巨無霸草蝦」（原價320元，打卡5折價160元）等14種牛、豬、雞肉品及海鮮可選，享受個人吃鍋，還能邊燒肉的體驗，台中人搶先開烤！

築間表示，築間幸福鍋物秀泰台中站前店，開幕推出凡內用消費，於Facebook、IG打卡或Google評論五星（擇一），即可享打卡者或評論者燒烤品項每人五折優惠乙份（以價低者計，其他優惠不可併用，不得累計會員點數）；其中，燒烤提供牛肉、豬肉、雞肉、海鮮四類品項，還能吃到澳洲和牛、西班牙伊比利豬、牛舌等高質量食材，燒烤肉品都以獨家秘方調味過，風味十足。

「築間幸福鍋物」主打CP值超高的自助吧，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等無限吃到飽，套餐售價在400元至1,580+10%元起，秀泰台中站前店營業到凌晨4點。開幕期間推出免費贈肉活動，即日起至12月30日於官方粉絲頁按讚及分享活動貼文，並標記三位好友，即獲得肉品9選1電子券乙張，相當於一份主餐兌換。