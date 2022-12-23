副總統賴清德，第三場「向黨員報告」政見發表會23日移師彰化，一一向出席黨員握手。（吳敏菁攝）

登記參選民進黨主席的副總統賴清德，第三場「向黨員報告」政見發表會23日移師彰化，黨員直指敗選是提名沒制度，司法改革不徹底、民生物價高漲、治安敗壞，都是民進黨執政的危機。賴清德強調面對未來複雜國際局勢，更大使命是促進民主、和平和繁榮。

賴清德「向黨員報告」第三場，地方黨公職、黨員、民意代表等都踴躍出席。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞、中執委林益邦等指出，失敗要重新出發，「互相漏氣求進步」。

立委陳秀寶、黃秀芳和陳素月指出，選舉結果不符期待，代表民眾的感受沒有第一時間反應，未來政策推動要和地方充分溝通。

黨員炮聲隆隆，直指這次敗選，提名要檢討，沒有初選，只憑個人好惡，完全沒制度，還有「民主」可言嗎？並且拖延到最後一刻，哪裡可以發揮母雞帶小雞的效應，候選人根本都是犧牲打。

黨員也痛批，司法改革不徹底，要求排黑條款要落實，有前科不能讓他們再出來參選，並直指中央官員太傲慢，和地方意見對抗，呼籲黨內要栽培年輕人。

黨員並疾呼，民生物資高漲，薪水沒漲，生活艱難，連台鐵都可以放任幾度罷工，這種執政讓人怎麼安心，還有治安等種種問題，都考驗中央執政能力。

賴清德表示，民進黨是有使命的政黨，也是從台灣土地長出來政黨，社會期待特別深，失敗要從中得到教訓，「別人黑，不能跟著黑」，要和艱苦人站在一起，聽取心聲提出對策，並強調司法是正義最後一道防線，治安要做，善良百姓才能得到保護，並且人才要培養，建立公平制度，黨務改革，政策推動，都會一一面對，絕對不會推辭。

賴清德強調參選黨主席，首先要團結黨內力量、穩定政局，支持蔡英文總統，帶領執政團隊，面對未來國際局勢複雜，讓國家正常運作，社會穩定發展。在者，要重新擦亮清廉、執政、愛鄉土的招牌，和地方、年輕人對話，拿出好對策。

並且，積極培養人才，帶領創新思維，人才是社會國家最重要，要源源不絕來培養，建立公平的體制，得到社會支持。