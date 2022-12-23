資深媒體人趙少康在臉書指出，面對空汙惡化導致罹患肺腺癌的人越來越年輕、越來越多的此時，核能成為不得不的選擇。趙少康強調，如果他選總統，針對「解決缺電」有三大具體主張：一、核二廠、核三廠延役；二、核四廠請國內外專家重啟評估；三、評估核一廠轉為「小型模組反應爐」可行性。

趙少康表示，沒有一個發電方式是完美的，當缺電成為台灣的大問題，同時，面對空汙惡化導致罹患肺腺癌的人越來越年輕、越來越多的此時，核能成為我們不得不的選擇。多元、穩定、經濟、乾淨、安全是選擇的條件。而核廢料處理，在核電廠現地安全掩埋是各國普遍作法。

趙少康提到，台電工會已經發函警告「備轉容量逐年遞減，僅憑電力調度及調節技術機制因應，現在電網負荷猶如走鋼索」。在第一線的台電員工最知道台灣有多缺電，基層真的已經盡力了，現在很多大廠動不動被降頻、降壓，甚至被迫暫停生產或減產，這樣的環境誰敢來投資？未來台積電用電會佔總用電的12.5%，電又要從哪裡來？

趙少康強調，如果他選總統，一定主張在確保安全與供電穩定前提下，繼續使用核電，並持續研究「小型模組反應爐」可行性。2024總統大選，「用不用核電」是有意大位者不可迴避的問題，參選者的立場必須清楚表態。