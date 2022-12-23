23日台股指數震盪收低14,271.63點，較上周五（16日）累計下跌256.92點，周跌幅為1.77％，周K線連三黑。國票投顧預期下周指數在14,000-14,600點區間震盪，下周看好五大題材類股，包含：製鞋股、鋼鐵股、散裝航運股、生技股、航空股等。

國票投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.年底前以內資主導盤勢為主，最後一周仍有作帳行情可期待。

2.航運、鋼鐵及塑化等報價回穩，有助支撐傳產股表現，可發揮穩盤效果。

3.目前外資期貨淨多單仍達13,000口以上，籌碼面仍偏正向。

4.台股周五拉回量縮走勢，但半年線附近似見支撐，顯示下檔空間有限。

另國票投顧認為要留意三項國內外利空因素：

1.日本央行意外緊縮，日圓急升進而衝擊投資信心，市場氛圍趨保守。

2.中國疫情升溫，恐影響消費需求，連帶衝擊全球經濟復甦信心。

3.近期台、美電子業相繼傳出利空，拖累科技股表現，後市仍須留意相關情事。