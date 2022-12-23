代表平安與希望的鐘聲再次響起！中信銀行23日晚間邀請近千名客戶、同仁與台北市南港區居民共度溫馨耶誕夜，一年一度敲響平安鐘，傳遞滿滿希望與幸福能量。

中信銀行指出，中信金融園區以「ICE GAMING」冰上電玩世界為主題，以童趣的電玩風格設計戶外滑冰場，搭配璀璨燈飾，妝點中國信託金融園區與鄰近的三重世貿公園，歡迎民眾拍照打卡，跟著中國信託集團最受歡迎的吉祥物「台灣阿龍」、「小火子」、「黑熊」，以及中信兄弟棒球隊超人氣「小翔」、「艾比」來場趣味大冒險。

中信金控副董事長陳國世、總經理陳佳文，中信銀行董事長利明献、副董事長詹庭禎與行政長高人傑今晚共同出席活動，巧扮耶誕造型一同敲響希望平安鐘，現場更有耶誕老人與電玩人物發送繽紛糖、幸運金幣及限量200份We are family車輪餅，獲得幸運金幣的民眾還可以從扭蛋機兌換小禮，讓大家在冷冷的平安夜分享甜蜜，感受幸福。

今年中信銀行以「懷舊電玩風」為主題，將中國信託金融園區打造為冰上電玩世界，民眾彷彿置身遊戲，與經典電玩人物同樂；戶外更有高達13公尺的「無敵星星樹」及5.8公尺的噴火龍與民眾互動，中國信託金融園區周邊及三重世貿公園也佈滿璀燦燈海及夢幻鬱金香花園，皆是今年冬季不能錯過的必拍景點。

除了耶誕活動，連續9年舉辦、至今累積逾28萬人次體驗的「中國信託金融園區戶外滑冰場」活動，免費開放至明年3月5日止，民眾可憑身分證明文件免費租借冰刀鞋及安全護具，活動網站開放平日時段予10人以上學校或公益團體報名，一般民眾可於每場次開始前60分鐘現場排隊取票入場，名額有限、額滿為止。