吉他手怪獸。（相信音樂提供）

鼓手冠佑。（相信音樂提供）

吉他手石頭。（相信音樂提供）

瑪莎日前出書晉升暢銷作家，今回歸五月天貝斯手身分。（相信音樂提供）

五月天今晚（23日）在樂天桃園棒球場舉辦「諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」，5人在點歌趴時走上延伸舞台，看見有歌迷拉紅布條上寫著「五月天比周杰倫帥！」阿信笑說，周杰倫歌迷多怕被打，要歌迷趕快收起來，下次準備比金城武帥的布條。他說：「杰倫帥是100分，五月天每個人只要20分，就100分了，如果出書瑪莎21分就101分就超越周杰倫。」

今寒流來襲，僅10度低溫，阿信甩手時，被怪獸虧手麻，還請控台把觀眾互動式螢光棒調成藍色的，看起來冷冷的，石頭聽了接話開黃腔「藍棒」。

回到點歌正題，阿信說，「諾亞方舟」是末日的一艘船，點歌醉生夢死像話嗎？冠佑說要把握享受時光。於是冠佑被團員推出去享樂，但還是不能說點歌。阿信說乾脆把它當成想把哪一首歌帶上船，只是「許願」不是點歌。

阿信也感性表示，經過3年疫情改變，健健康康在這裡，要好好珍惜，接著一連唱了歌迷點的〈一顆蘋果〉、〈孫悟空〉，氣氛溫馨。