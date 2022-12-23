台南市立圖書館永康新總館的館舍面積大，傳出有民眾今天上廁所遭偷拍，館員立即報警處理。（本報資料照片）

南市圖永康新總館男廁傳出有人偷拍，警方到場逮回涉偷拍的男研究生。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

一名男子今天上午11點多在台南市立圖書館永康新總館上廁所時，驚覺隔壁居然有人拿手機往他這邊偷拍，當場喝斥「你為什麼偷拍？」圖書館清潔人員立刻通報保全，保全隨即報警，員警在犯案的20多歲男子手機發現偷拍照，帶回偵訊，依妨害祕密罪移送法辦。

館方出，偷拍事件發生在男廁，當時一名男子上廁所驚見隔壁竟有手機伸過來偷拍，立即大叫，館員也馬上通報警方到場，原本一直躲在廁所不肯出來的偷拍嫌犯，在警方趕到後，才放棄抵抗，警方隨即在男子手機發現他偷拍的照片

涉嫌偷拍的20多歲男研究生沒有前科，向警方供稱「一時好奇」，才會犯案，警方將他依妨害祕密罪法辦。

永康新總館受到不少民眾喜愛，館方說，新總館面積大，館內及周邊除了設有監視器，保全人員每2個小時即會到各樓層巡視，還有館員會不定時走動巡視，一旦發現有可疑情況，會立即通報。

館方指出，各樓層的廁所也都有1名專責清潔人員，每2個小時例行清潔，如果有敲門未回應、廁間長時間關門等異常情形，也會主動回報館方。針對本次案件，館方獲報後立即處理，同時也加強廁所與各場域安全巡檢。

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