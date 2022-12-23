博客來是現代許多人購書的一個重要途徑。不過卻被律師陳又新踢爆，博客來和一名不識字的打掃阿姨簽訂承攬合約書，實際工作內容卻是僱傭契約，讓明年將被解僱的打掃阿姨相當苦惱，工作20幾年來除了沒有勞健保、沒有三節禮金以外，「現在才知道我連退休金也沒有」。

陳又新在臉書粉專發文表示，前幾天法律諮詢時遇到一位阿姨，阿姨透露自己打掃了20幾年，「都有準時打卡上下班，沒請過幾天假，打掃都有符合公司主管的指示，現在公司說明年開始不要我了。我20幾年來沒有勞健保、沒有三節禮金，現在才知道我連退休金也沒有」，其他同事看不下去公司欺負人，要阿姨帶文件找律師幫忙。

陳又新說明，他一看阿姨帶來的文件才發現，原來博客來和阿姨簽訂的是「清潔服務『承攬』合約書」，只要清潔的結果符合約定的標準，阿姨何時打掃、怎麼打掃、打掃哪裡自己決定就好；但實際上阿姨20幾年來，卻是被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，打掃範圍也是依照博客來指示，在在都顯示阿姨受博客來的高度指揮監督，是非常標準的『僱傭』關係，

陳又新分析，博客來之所以利用阿姨不識字簽立承攬契約而非僱傭契約，就是因為能夠不用支付原本該付的勞健保費用、提撥退休金，以及非自願性解僱時的給付預告工資及資遣費。

陳又新痛批，「這類假承攬真僱傭的把戲在台灣中小企業屢見不鮮，我怎麼也沒想到，網路書店霸主也幹這種事，還把這種違法手段用在這位工作20幾年、月薪只有2萬9千5百元的艱苦人身上，真應了那句老話，負心每多讀書人。」

據《三立新聞網》報導，博客來回應，公司先前和阿姨多次協商未果，目前正和阿姨持續協商溝通中。