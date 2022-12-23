懸缺4個月已久的海巡署長一職，將由國防部海軍常務次長宗孝中將接任。消息來源指出，李宗孝因屆齡退伍，高層已批准轉任海巡署長一職。李宗孝退伍後將牽動新一波海軍將領人事，國防部海軍次長將由在黑鷹直升機事故中幸運生還的艦指部指揮官黃佑民中將接任，海軍司令部參謀長蔣正國中將接任艦指部指揮官一職，海軍司令部副參謀長吳立平少將則升任令部參謀長，佔中將缺。此項人事命令，將在明年元旦生效。

李宗孝與現任海軍司令梅家樹上將為海軍官校同學，但因為軍中期別倫理，同學都已擔任海軍司令，李宗孝也因此未來在軍中不會有發展。但海洋委員會主委李仲威今年9月2日因家庭因素請辭後，就由海委會副主委檢海巡署長周美伍代理至今，海巡署長一職也懸缺至今。

原本可望由警職的副署長蔡長孟接任，但卻峰迴路轉，傳出因海巡未來將兼任「平戰轉換」重要任務，因此高層屬意由海軍將領接任，因此李宗孝接任的傳聞就不斷。

李宗孝擔任海軍參謀長2年任內，剛好遇上慶富獵雷艦弊案及潛艦國造案的質疑，在立法院必須面臨對立委質詢，為了力保海軍預算，多次與立委槓上，被形容為海軍有史以來最苦參謀長。後來順利任接任艦指部指揮官，國防部海軍常務次長。

李宗孝是海軍左營眷村出生，道地的外省人，妻子是嘉義民雄人，所以李宗孝台語也相當流利。在擔任海軍參謀長及國防部海軍常務次長任內，由於口才流利加上反應機靈，在立法院多次替長官護航，曾被國民黨立院團列為不受歡迎人物，但也獲得高層賞識，因此在屆齡退伍後，順利接任海巡署長一職，負責掌管「第二海軍」重任。