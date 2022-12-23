邁入第6年的醒吾伊林學院，今年聯手高中職打造未來之星，今(23)日擴大舉辦第一屆「未來偶像校園徵選大賽」，所有參賽者使出渾身解數、現場驚叫連連，今年剛滿15歲北政國中高姀雅，靠著精湛舞藝及甜美笑容，征服評審眼球驚艷奪冠，未來夢想要當全方位藝人！

第一屆「未來偶像校園徵選大賽」決賽有育達高中、稻江護家、北政國中等學校學生參加，個個精彩的歌舞演出，驚艷評審眼球。最後第一名由北政國中高姀雅同學獲得，高姀雅及第二名育達高中林恬妤將可直接晉級2023伊林璀璨之星複賽。這次比賽就是希望能給年輕人一個圓夢舞台，讓新人都能帶著勇氣追求夢想。

未來偶像校園徵選大賽，第二名育達高中林恬妤在台上展現精彩舞蹈。(醒吾科大提供)

未來偶像校園徵選大賽，陳力維(左二)率舞群熱舞。(醒吾科大提供)

數位系謝芸樺同學(左)擔任導演，學習場控流程。時管系王冠勳同學(右)負責的是選手區的管理流程。(醒吾科大提供)

今年剛滿15歲就讀北政國中的高姀雅同學表示，這次得到第一名真的非常驚訝，學跳舞第二年就可以拿到這個成就，真的很感謝主辦單位，也感謝家人這兩年支持。雖然中間有些爭吵，高姀雅很感謝父母親的全力支持，以後將更加努力學習，未來想要當個全方位藝人。

「未來偶像校園徵選大賽」由醒吾科大籌辦，擔任導演組的時管系潘黃郁翔同學及數位系謝芸樺同學表示，不管是與控台人員的溝通還是跟著許凱評(小項)導演學習場控流程，都很感謝這次能跟伊林娛樂合作的機會，才能了解到真正業界辦活動的模式。

醒吾科大陳寶億副校長頒發第一名獎狀給北政國中的高姀雅同學。(醒吾科大提供)

「未來偶像校園徵選大賽」參賽選手與醒吾伊林學院參與人員大合影。(醒吾科大提供)

音控組的表藝系李汶軒同學很開心可以跟伊林合作這次第一屆「未來偶像校園徵選大賽」，學到很多控制音響的技巧，也希望以後可以多跟伊林合作學習現場的臨場反應。

醒吾科大副校長陳寶億表示，很感謝各位參賽者優秀的表現，這是第一屆與伊林娛樂舉辦的「未來偶像校園徵選大賽」，未來會有第二屆、第三屆的舉辦，請各位參賽者回去告訴學弟妹，只要敢秀就有舞台，希望能夠一直傳承下去。

第一屆「未來偶像校園徵選大賽」從導演、音響、燈光、視訊到攝影，醒吾伊林學院學生全程參與，不僅展現各系專業，同時也展現學生跨域整合能力，實踐學校做中學、學中做的教育理念。