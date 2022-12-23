會昌實業公司自中國大陸購入膠囊殼「HPMC capsule」，部分膠囊殼被用於製作「左旋維他命C膠囊」，並交付精緻生活公司販售，但膠囊殼經檢驗出含有致癌物環氧乙烷571.466 mg／kg，北市衛生局表示，依《食品及其相關產品回收銷毀處理辦法》，已要求業者回收產品，並針對消費者提出補償方案。

衛生局也說，本案為屏東縣政府衛生局執行衛生福利部食品藥物管理署「111年度健康食品、國產維生素錠狀膠囊狀食品及特殊營養食品國內源頭業者稽查專案」，至會昌實業股份有限公司屏東分公司（屏東縣長治鄉）查核，抽驗並檢出膠囊殼含有環氧乙烷571.466 mg／kg，標準為不得檢出。

衛生局表示，環氧乙烷(ETO)屬國際癌症研究組織認定之一級致癌物，關於會昌實業公司使用的膠囊殼檢出濃度有致人體健康危害之虞，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第3款及第49條規定移送台灣台北地方檢察署偵辦以查明原因。

衛生局指出，經統計業者共計購置10萬顆膠囊殼，其中4萬6000顆用於製成「左旋維他命C膠囊」，有效日期至2024年7月21日，後交付「精緻生活企業有限公司」販售，扣除產製損耗及抽驗，其餘空膠囊殼及其他成品皆由屏東縣政府衛生局於屏東工廠封存。

衛生局表示，商品販售商精緻生活企業有限公司已提交召回公告並提出消費者補償方案，詳細資訊請聯繫該公司線上客服或連繫公司客服信箱([email protected])。