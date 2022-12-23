走過2022年俄烏戰爭、美國暴力升息、疫情等驚濤駭浪，2023年金兔年該如何開運招財、趨吉避凶有妙招！易經命理大師陶文23日指出，2023年投資理財宜「保守」，最好股票、現金三比七，且「債優於股」投資級債可留意。運勢最好的生肖為「猴、鼠、龍」，其次是豬、狗，都要好好把握明年的好運道。至於想開運招財的人一定要把握住「正南方」、堵住劫財位「東南方」。

陶文指出，明年是「山天大畜卦」此卦曾經在2021年出現過，但2023年的整體情勢並不相同，「不會有大崩盤」，全年指數走勢呈現「小微笑」的走勢，也就是年初、第一季有反彈，第二季從高點滑落，第三季底第四季初會有低點買點浮現，「高點會在第四季」。

陶文分析，卦象中的多空架構並不理想，因此2023是個典型的整理年，大跌不易，大漲也沒有條件，預計指數容易出現在「萬二」上下1,000點左右，關鍵數字為3、2、1。

陶文指出，明年急跌時就可低接，標的宜以小型股先試水溫，科技股值得著墨，資料處理、雲端、高速運算、網通、生技、伺服器、電動車概念股是理想標的。金融股、傳產也不錯。

至於開運招財三招，陶文表示，第一招，要守住財庫位「正南方」，可放一個聚寶盆，裡面放「101個」硬幣或鑽石都可以，但不要多放或少放，因為多一個、少一個都會破壞爆發力，硬幣可放新台幣1至50元各式錢幣，勿放紙幣，有外幣也可放，過了除夕晚上後就可進出錢幣，或是到財神廟裡求的錢母也可放入增添財氣。

第二招，由於今年文昌星在房子中央，他也是一個財神爺，對於從事業務、商務、買賣的人來說，人際關係好財運就會好，因此可在房子中央或客廳點一盞燈，「365天都不要關」。明年「紅色」是發財關鍵點，可在客廳的沙發放紅色抱枕、增加紅色元素旺財，或放盆蝴蝶蘭（福氣來）、百合花，紫紅色的花最好。

第三招，要堵住劫財位「東南方」可放一盞原礦鹽燈，以火洩木。

陶文也提醒，若是在職場上位居高位、領導、從事政府標案者，可在「西南方」多著墨，可放白水晶、白色雕飾大象、白色彌樂佛等提高貴氣發貴人財。