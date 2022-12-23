冠德建設集團今（23）宣布高層人事異動！其中，冠德（2520）自明年1月1日起，現任總經理洪錦欽將退休；另外，冠德自明年起，將改採「雙總經理制」，現任執行副總經理張勝安、冠德建設資深特別助理謝長融，二人同時都將升任總經理。

另外，今天根基營造（2546）也公告高層人事異動，副總經理陳俊明，則升任總經理。

冠德和根基今天同步宣布，總經理層級的高層人事雙雙異動。

這項人事命令，將自2023年1月1日起，正式生效。