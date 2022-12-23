耳朵異常發癢或疼痛，都必須盡快就醫查明病因，否則後果不堪設想。一名青少年因為耳朵超痛，就醫發現耳道裡面都是血塊，事後一問病患得知原因更是離奇，讓全場傻眼。

耳鼻喉科醫師吳昭寬在節目《醫師好辣》分享看診經歷，指出有位18歲的男生因為耳朵痛來就診，檢查後發現耳道內滿是血塊，由於是女朋友陪伴，加上屬於創傷性傷口，他擔憂可能有內情，於是拍照、紀錄、洗傷口，準備寫一份完整的診斷證書。

洗完傷口發現，少年耳道的肉都掀了起來，但對於受傷原因支支吾吾，只說自己絕對沒有用棉花棒、耳耙子挖，接著吳昭寬又發現少年左手小拇指捲著貼布，揭開之後發現腫成麵龜，少年這才坦言，自己前一天耳朵癢，用小指去挖，女友惡作劇用力拍了一下，害自己整個手戳進耳道，導致耳朵受傷，小指也吃蘿蔔干。

主持人徐乃麟則分享更離奇的案例，指出曾有小情侶房事玩太嗨，女方舔著男方的耳朵，接著用力一吸，把對方耳膜吸爆，讓全場來賓不敢置信，質疑真實性。吳昭寬則證實確實有過類似案例，表示之前就有病友跑去特殊場所，三杯黃湯下肚後，越玩越大，女方在過程中就把男方的耳膜吸到外掀，有如香蕉皮，讓他非常頭痛，「那個吸力比吸塵器還可怕」。