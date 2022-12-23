臉書母公司Meta Platforms同意支付7.25億美元達成集體訴訟案和解，該訴訟指控臉書（Facebook）允許劍橋分析等第三方單位取得用戶個資。

根據法庭文件揭露的和解協議，這場曠日廢時的集體訴訟案有望落幕。這場訴訟起因於英國「劍橋分析」（Cambridge Analytica）公司2018年被爆，利用多達8,700萬名臉書用戶的個人資料，從事影響美國和英國選民的行動。

原告律師團擬議的和解金，堪稱美國資料隱私權集體訴訟當中史上金額最高的一次，也是Meta公司至今為解決集體訴訟案所願支付最大筆金額。

作為和解協議的一部分，Meta公司並未承認犯錯，這項和解協議尚待舊金山聯邦法官批准。

劍橋分析公司曾於2016年從數以百萬計的臉書用戶中取得資料，用於選民分析與定位，替美國前總統川普打了場成功的選戰，該公司目前已解散。