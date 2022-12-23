李康生身兼《山中森林》主演及監製。（禾力文創提供）

台片《山中森林》今（23日）舉辦海報揭幕記者會，導演姜寧與影帝李康生率領黃遠，徐愷、吳震亞、草爺等演員一同出席，李康生這次飾演黑道大哥，透露自己首度全身畫滿刺青，「光是刺青就畫了2天，曾經10天沒洗澡」，而他在片中與李千娜有大尺度床戲，他也盡力保護好對方，「要讓她覺得舒服，還要幫忙遮走光的地方」，獲李千娜大讚安心。

李康生透露，因為之前拍攝電影《沙西米》時，也有在背後畫刺青，但他因為躺在床上睡覺，一起來便發現後面的刺青紋路都沒了，所以這次特別謹慎，還會時常回刺青店補畫，甚至回家都只敢擦澡，至於與李千娜床戲，是否有不小心把刺青轉印給對方？他笑言「沒有印在她身上啦」。而先前他曾自詡為台灣拍過最多裸戲的男星，這回與李千娜有多場床戲，但沒有刻意說一些什麼話讓對方安心，「主要看起來要像真的，信任很重要，當然防護措施很重要」。

李康生這次也身兼監製，他說，自己大部分都是前期時幫忙找錢、看劇本，「後期給導演比較大的自由，不想約束他太多。」導演姜寧則表示，片中笑點很多、很生活化，「包括草爺、震亞都是笑點擔當。」今年剛以《逆局》入圍金鐘新人獎的草爺，也大讚私下都跟李康生學做人處事，「康生哥很隨和、沒有架子」。擔任該片動作指導的《角頭》男星吳震亞擔綱電影動作指導，透露演員們都相當敬業，「這次大家在角色上都很認真，不管是練習或是正式拍攝，武打動作都盡量做到真實還原」，電影明年1月13日上映。