聯準會（Fed）最關注通膨指標，11月個人消費者出（PCE）年增報5.5%，略低市場預期5.6%及前值修正後6.1%，10年期美債殖利率來到3.74%。美股周五（23日）3大指數跌逾百點，那斯達克指數小跌0.6%。

截至台北時間22點45分，道瓊工業指數下跌121.76點（或0.37%），暫報32905.73點；那斯達克指數下跌68.46點（或0.65%），暫報10407.66點；標普500指下跌13.22點（或0.35%），暫報3809.17點；費城半導體指數下跌34.67點（或1.37%），暫報2498.66點。

5大科技巨頭唯谷歌獨漲，蘋果、微軟跌逾1%，半導體類股齊跌，超微跌逾1%，艾司摩爾、輝達跌超過2%，聯電ADR、台積電ADR跌逾2%。

美國商務部23日公布11月PCE數據，年增5.5%，低於市場預期的5.6%及前值修正後6.1%；扣除能源和食品等波動劇烈的核心PCE年增4.7%，平於預期，低於前值。