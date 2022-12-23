選美冠軍出身的39歲女星苟芸慧，在台灣出生後和家人移民加拿大，以一張神似女神林熙蕾的外型，成功踏入香港演藝圈並發展活躍，還曾與天王郭富城傳緋聞，在嫁給富二代陸漢洋後，淡出演藝圈；不過，苟芸慧這段婚姻屢傳婚變，近日她打卡與多倫多來的好友們聚餐，一句話又洩夫妻關係淡了。

苟芸慧在2018年風風光光嫁進豪門，與交往近2年的錫礦大王後人兼職業賽車手陸漢洋結婚，婚後她為愛減少演藝圈工作，選擇專心當豪門少奶奶，還經常曬出與老公放閃的甜蜜畫面，成為萬千少女羨慕的對象。不過，2021年起苟芸慧多次傳出與老公婚變，甚至還分居。

日前苟芸慧在社群平台打卡，透露與來自多倫多的朋友們聚餐，但突然脫口「想起好像很久沒有和家人們一起『飲茶』」；她簡單一句話又被瘋猜與老公關係真的淡了，「慧慧跟家人還好嗎？」、「天啊，希望妳可以很幸福」、「別愛了，回歸演藝圈吧，等妳新作品」、「女神加油」。

其實苟芸慧一直以來都懶理婚變流言，還是繼續做自己，跟粉絲分享日常生活。據悉，過去陸漢洋用盡方法試圖修補夫妻感情，但打動不了苟芸慧，她直接搬出愛巢，自己到九龍灣租屋。