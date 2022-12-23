淡江大學助理教授何景榮昨爆料，過去以新住民身分到總統府會見總統蔡英文時，蔡英文坐下後的第一句話是「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了...他們講話好無聊！」前民進黨立委沈富雄驚訝表示，總統跟人家講國安會議無聊、讓她幾乎打瞌睡，但是如果有人說，總統，我們去閱兵、卻OK，這也「太奇怪」了。

沈富雄今(23日)在政論節目《少康戰情室》中表示，不只是蔡英文、前總統陳水扁在任時也很喜歡下部隊，因為他去部隊的時候很風光，大家都高喊「阿扁，你是我的巧克力」，也因為他是總統，去了部隊後，大家跟他行禮就很風光、走路有風。

沈富雄接著表示，蔡總統也很奇怪，她跟人家講國安會議無聊、讓她幾乎打瞌睡了。但是如果有人說，總統，我們去閱兵、去跟軍艦拍照、去看新的飛機飛上去，都OK，這也太奇怪了吧。

沈富雄認為，蔡英文把她的力氣用在不需要處理麻煩的事情、但又很有面子的大內宣，但這樣的大內宣，其實效果很小，而對於大外宣來講，也是很不聰明。

沈富雄點出，由於我們的處境最危險，對美國來講，台灣的總統在搞這些小把戲，玩他們送來「小玩具」，竟然玩得這麼有趣。以台灣的戰略地位以及目前的處境，其實就算有一點東西，還是要低調，非藏起來不可；但蔡英文卻展現給老百姓看，「我就是你們的總統」，走路有風、勢面多讚，他不禁說，這是多笨的行為。