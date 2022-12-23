不是不報，只是時候未到！有網友表示得知親戚兒子與老婆離婚，原因是男方出軌，而女方在婆家時常被瞧不起，該女子離婚時「淨身出戶」，沒辦法帶走2名孩子，但是，她聽完這個家庭的遭遇後，很慶幸女子「跑的早」，否則就成為免費的菲傭外勞，最後這名女子公、婆相繼過世後，兒子透過很多方式才找到，而孫子早已學壞沒回來奔喪。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她表示親戚兒子與妻子離婚了，原因是男方出軌，「他老婆是很乖的媳婦，都要生了還挺著大肚子幫4個大小姑買點心做家事；婆婆則是很惡毒，不准媳婦回去為父親奔喪，認為是不乾淨，似乎也瞧不起媳婦娘家環境不好」，媳婦離婚時「淨身出戶」，小孩也沒能帶走。

她提到，這幾年親戚家道中落，兒子丟下父母、2名小孩跑了，導致小孩成為隔代教養，時常遲交餐費，後來又遇到婆婆中風半攤，幾年後連公公都大病一場，僅剩4個女兒照顧父母親，「離婚的媳婦曾回去探望，但也僅是探望而已」。

她表示聽完這些遭遇後，「很慶幸他家媳婦跑的早，否則現在就是免費的菲傭外勞」，她將這些事情轉述給家中的長輩聽，長輩們聽完「沉默不說話」，畢竟事件中的公婆就是自己的兄嫂，她也猜測長輩很大概是怕自己老了也變成這樣的下場。

另外，她也提到，當時聽到長輩說到「沒錢沒力」的媳婦，只能任由夫家宰割，她聽完氣罵「孩子需要媽媽，怎麼可以剝奪探視的權力」，但長輩們認為孩子就是夫家的，「憑什麼讓媳婦帶走」，後來這2名孩子因為隔代教養，男的學壞跑了，女的送給姑姑們扶養。

她最後也表示，這名媳婦的公公與婆婆過世時，當時透過很多方式才找到兒子，但孫子則連阿公、阿嬤最後一程也沒回來奔喪。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這叫現世報」、「這就是因果報應啊」、「不是不報，而是時候已到」、「離婚的媳婦肯回去探望已經是仁至義盡了」、「孩子是無辜的」、「有些東西本來就是輪迴的，公道自在人心」、「小孩最可憐」、「媳婦還好跑得不算晚還能好好的過自己的日子，只是孩子是無辜的可惜了」。