韓國女團「EXID」哈妮（Hani）以本名安喜延轉戰戲劇圈，突破尺度獻床戲初體驗，主演新劇《觸G核心》以探討女性情慾、性幻想等私密話題為主題，因題材勁爆、大膽，且是由2位女團出身的成員主演，再加上預告中充滿各種火辣、露骨的聲音與畫面，因而吸引了不少韓流粉絲的好奇與期待。

《觸G核心》劇情以熙載（安喜延 飾）、美娜（裴優熙 飾）這對閨蜜為主軸，她們之中一個認為「性只是戀愛中的一部分」但交往5年從來沒體會過性高潮，另一個則信奉「性愛分離」不想與男人認真談感情只想享受性生活，她們彼此相互諮詢成長，勾勒出逐漸瞭解自己的故事。

劇組今（22日）上午在首爾舉辦記者會，哈妮開心表示，這是自己第一次拍床戲，覺得太有意思了，雖然是初次挑戰，一開始光是對於「床戲」二字就會覺得很可怕、心裡有所負擔，但好在劇組請來一位非常厲害的老師來指導、協助，自己在和老師開過多次會議之後，變得能以非常輕鬆的心態來面對拍攝，所以覺得很有意思也很感謝老師。

提到當初大膽接演該劇的理由，安喜延說，因為第1次接到劇本時覺得太有意思了，平常和朋友、成員聚在一起時會討論的話題都真實呈現在劇中，但同時也不禁會懷疑「我能演得好嗎？真的可以演這種角色嗎？」好在拍攝期間非常開心，結果也令人期待，所以感到很悸動。裴優熙則答覆說自己剛接到劇本時也是有著相同的想法，不過順序正好相反，是一開始看的時候很驚訝，但越看越覺得很有意思。

記者會上還提到了2項有趣的數據，一項是有67.7％的韓國人表示無法和朋友分享自己私密的事，裴優熙對此透露自己在拍攝本劇的過程中產生了很多勇氣，在和朋友們聊天時會不再閃躲，想問什麼就直接問，覺得這樣的改變讓自己更舒坦了。另一項則是有40％的韓國女性覺得自己幾乎感覺不到或從沒體驗過性高潮，安喜延則對此表示拍了本劇之後明白女人因爲害羞、怕對方聽了心情會變糟，所以很難將真實感受說出口，但她覺得還是應該要勇於爲自己發聲才對。

該劇雖然是以女性情慾為主題，但對男性觀眾也會有很大的啟發。崔光綠透露，覺得劇中有關於女性自慰的情節很有意思，因為雖然自己有姊姊，但其實很難開口聊這種事，所以當看到該劇以女性的視角直率地呈現出來時，才發現原來自己不知道的還很多，也因而學到了不少，最後更強調有朋友是母胎單身，他會推薦對方「必看」本劇。《觸G核心》每週五晚間7點在friDay影音更新2集。