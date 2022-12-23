準台北市長蔣萬安市府小內閣組成近底定，競選總幹事、立委林奕華確定接任第二副市長。知情人士指出，蔣、林過往已有3度重要合作，林也自始是蔣鎖定目標，徵詢一度卡關除立委補選、立院工作待收尾外，整體人事布局進度也是原因。

知情人士表示，林奕華與蔣萬安在立院有2次合作，首次是在林當選本屆區域立委後的第一會期時，接任黨團書記長的蔣邀請林參選首席副書記長，並於第二會期繼任蔣成黨團書記長；第二次則是蔣任立院厚生會會長時，林獲邀任秘書長。

知情人士指出，台北市長競選初期，蔣萬安籌組競選團隊時也經3次徵詢，讓林奕華點頭同意接任競選總幹事，當時林剛接獲徵詢時，也是認為自己就是做事的人，不用掛名，與這次獲徵詢副市長一樣，鼓勵蔣多徵詢其他人，一開始才婉拒。

知情人士說，林奕華接任台北市副市長與否，與其所屬的台北市第六選區立委在她出缺後要補選的問題，一直是林與蔣萬安辦公室重要考量之一，之前蔣辦還做過各種可能狀況的沙盤推演，最後仍決定2月就任避免立委補選。

至於讓大安區1年沒有立委的問題，林奕華則透過情商黨團總召曾銘宗與書記長李德維接手協助後續服務與問政工作解決。

此外，知情人士表示，林奕華希望立委工作能妥善告一段落，以及之前林推薦進蔣市府人才一度遭擱置，也是讓林一度裹足的原因之一。

熟悉林奕華人士表示，林原本就有雙北教育局長行政歷練，接任副市長一定能有所發揮；而蔣市府人事，也象徵國民黨進一步促進民代與行政機關人才流動。

知情人士表示，林奕華就任後，除將主導未來市府教育、文化部門等相關工作督導，還可望承擔市府與府會聯繫工作；而就任副市長前，副市長職務應由另一準副市長李四川與準秘書長李泰興分擔。