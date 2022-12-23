十年磨一劍！台灣收納第一品牌廠商－樹德企業，23日在南投慶祝50周年慶暨半山夢工廠開幕，樹德董事長吳宜叡表示，公司籌備10年，斥資30億元，打造半山夢工廠，兼具辦公、工廠生產及觀光工廠，並匯集60家台灣優質經營團隊，超過300個嚴選品牌進駐，形成一處觀光基地。

吳宜叡透露，半山夢工廠，將以全體驗、全互動、全教學及全育樂等四大營運訴求，創造富有文化價值與南島精神的「灣島文化館」，及「勇氣極限體驗」，讓民眾來到半山夢工廠，不只好玩、好逛、好買，更能在場域中，欣賞到30處極具深度的文化與製造裝置藝術，感受樹德50年來專精於收存置物的熱情與貢獻。樹德2020年遷廠南投，已為地方帶來超過500個就業機會，未來將與地方其他觀光工廠、園區攜手串連、共同合作，為南投創造優質的觀光產業與經濟規模。

樹德結合觀光工廠及商城場域等元素，打造合而為一的嶄新學旅文化基地－「半山夢工廠」，未來將成為南投最大型的觀光工廠。

目前全台觀光工廠家數達162家，新啟用位於嘉義大林的佐登妮絲城堡生技園區，及位於南投市的樹德半山夢工廠，迄今還沒有取得觀光工廠評鑑，等上述2家明年觀光工廠評鑑完成後，全台觀光工廠累計家數達164家。 與會的南投縣長林明溱說，他縣長任期最後一天上班日，親自出席見證半山夢工廠啟用，可讓更多人到南投觀光，促進南投的經濟繁榮。

副總統賴清德還特地在開幕前一天到場祝賀。賴清德表示，他佩服樹德董事長，也是半山夢工廠創辦人吳宜叡的能力和毅力，半山夢工廠充歷史性、文化性、教育性和啟發性，這反映這塊土地上的人，也在追逐夢想。

賴清德親自造訪「半山夢工廠」網路打卡熱景點-「生命樹環樹步道」建築藝術物，及占地千坪、樓高8層的各樓層商場規畫設計，並表示，他不只看到跨國技術、花費十年興建設計的成果，更看到台灣年輕人追逐夢想的毅力和深度，真是意外的收穫和旅程。與會來賓，包括行政院數位產業署長呂正華、南投縣長林明溱、南投縣長當選人許淑華、南投市長當選人張嘉哲，及參山國家風景區管理處長曹忠猷等數百人，蒞臨共襄盛舉，參與這場標榜「半山夢工廠認真逐夢、勇敢啟航」的歷程。