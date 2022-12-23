凱勝綠能（2246）23日公布處分嘉義馬稠後產業園區廠房及土地案，土地面積1萬0,850坪，建物面積約3,791坪，由中興電工（1513）以7.6億元買下，預計處分利益逾2.33億元。凱勝表示，公司處分上述土地目的，將加速企業轉型開發新產品，及提高資產運用效益，並充實營運資金。凱勝上述廠房與土地，之前主要生產電動巴士等車款。至於後續營運方向，凱勝指出，後續將租賃廠房，投入開發新款車種，同時爭取同業代工，以增加產量的可能性。

上述土地交易案，凱勝委由優世國際不動產估價師事務所，估價金額7.53億元，最後，中興電工以7.6億元買下。

凱勝處分嘉義縣鹿草鄉的馬稠後產業園區鹿工段32、32-1地號廠房暨土地交易案，並經股東會同意，授權董事會執行，並於23日公布處分結果。凱勝董事會也通過內部稽核主管新任案，新任內部稽核主管黃怡禎。