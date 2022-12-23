香港媽媽投訴賣場公然畫出性器官，照片曝光引發論戰。(圖／取自臉書真.屯門友)

真的尷尬！一名香港母親日前帶孩子去逛百貨公司，孩子看到柱子上的壁畫，詢問「中間黑黑那根是什麼」，母親一看氣炸，當場投訴商場畫性器官，並拍照PO上網，引起討論。

一名香港母親在臉書「真.屯門友」PO文表示，日前帶孩子去逛屯門某家百貨公司，結果搭手扶梯上樓，旁邊柱子上彩繪著男孩溜滑板的剪影，雙腿中間卻有黑色的突起物，孩子看到後不斷問她「中間黑黑的那根是什麼」，讓她不知道該怎麼回答，痛斥賣場畫出性器官，更要負責管理的單位到政府機關投訴。

不少網友看到砲轟媽媽：「心術不正看什麼都是歪的」、「不就褲管而已嗎」、「一見短袖子，立刻想到白臂膊」、「褲管聯想到性器官？」、「直接進行健康教育不好嗎」。甚至有熱心人士特地加筆，畫出褲子、褲管模樣。

然後照片傳到台灣後，不少台灣網友傻眼：「這哪裡像褲管了」、「抱歉，我怎麼看都是性器官啊，支持媽媽」、「賣場管理明顯有問題」、「一邊褲管是鬆到能飄起，另一邊褲管是緊到沒褲管痕？」、「說是褲管也太硬凹了」、「香港人眼睛是有問題嗎？這怎麼看成褲管的」。