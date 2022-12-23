《山椒魚來了》記錄臺灣特有種山椒魚的調查研究，圖為楚南氏山椒魚。（大麥影像傳播工作室提供）

曾以行腳節目《MIT台灣誌》獲得無數金鐘獎的知名製作人與主持人麥覺明，熱愛登山的他時常關注山林與生態保育議題，繼《黑熊來了》喚醒大眾對黑熊保育的關注，創下千萬票房佳績，明（2023年）再推出歷時17年拍攝的生態電影《山椒魚來了》，記錄臺灣特有種山椒魚的調查研究，邀請到「搖滾天王」伍佰首次為電影獻聲，擔任電影敘事，以自我風格獨具的感性嗓音，帶領觀眾聽故事。

提及邀請伍佰合作的契機，麥覺明導演團隊與音樂總監王希文討論音樂時，考慮到旁白配音和詞曲演唱的調性，開玩笑發想「感覺伍佰還有電影主題曲演唱人陳昇跟山椒魚都是臺灣特有種」，沒想到伍佰爽快答應，也促成了他首次為電影擔任旁白敘事，伍佰透露在配音時重點是想把故事講清楚，不要講太快，因為看完影片的直覺是「舉止輕緩的山椒魚，說話應該是有著驕傲的優雅，讓故事中有情緒的流動」。

生態電影《山椒魚來了》用文字和影像記錄長年奔闖在山之巔、水之湄的山椒魚研究人員，他們研究的對象「山椒魚」不是魚，而是和青蛙一樣擁有卵、蝌蚪、成體，三種不同生命形態的兩棲類動物。山椒魚出現在億萬年前的地球上，經歷了恐龍大滅絕、人類誕生，是珍貴的活化石。電影敘事伍佰分享山椒魚是他前所未見的生物，透過電影也看到前所未見的臺灣高山美景，非常震撼，因此在配音過程都很興奮，認為山椒魚呆萌的樣子異常可愛，卻有著滿滿的生命力。

《山椒魚來了》定檔於2023年2月10日上映。