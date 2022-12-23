山東《青島日報》報導，青島市衛生健康委主任薄濤指出，當前青島的新冠感染，發病高峰期還未到來，正處於高峰來臨前的快速傳播階段。按照監測數據推測，青島目前每日新增感染量為49萬人至53萬人，明後天會在此基礎上以10％增速增加。

目前青島已建立並完善分級分類診療體系，構築了醫療救治三道防線。

第一道防線是社區診療點、發熱診室和醫院發熱門診。各區市社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院開設發熱診室201家，並拓展了3371個社區診療點，輕症患者在此就可以得到診治。如果患者為重症，社區醫生初步判斷後會將他有序定向地轉至發熱門診。截至目前，全市發熱門診應設盡設，應開盡開。二級以上醫療機構開設發熱門診（發熱診室）151家。

第二道防線為二級以上醫院普通病床，定點醫院和三級醫院分院（原壓定點醫院）病床。青島現有二級以上醫院床位數接近3萬張，兩個定點醫院的床位數為1540張。原有方艙醫院升級為三級醫院的分院，共有1萬1769張床位。

第三道防線為重症病床。全市共有2309張重症床位，匹配1.2萬名重症醫護人員。現有普通救護車307輛，負壓救護車137輛，車組人員配備齊全。全市26家互聯網醫院全部開設新冠諮詢板塊，可為市民提供遠端免費諮詢。

薄濤說：「只要大家共同努力，就可以把曲線拉得更平更長，讓高峰期進程可控，為島城醫療物資儲備、醫療救治服務等贏得更多時間，從而減輕短期內的醫療資源擠兌現象。」

此外，青島佳家康醫養集團23日發布消息，將採購的53.8萬片布洛芬向簽約居民免費發放。居民在「佳有好醫」小程式選擇就近分院，預約後每人可領取4片布洛芬片。

領取時需佩戴口罩、保持間距有序排隊，聽從現場工作人員安排。退燒藥為甲類非處方藥，民眾在用藥前要仔細閱讀藥品使用說明，在藥師指導下使用。提醒民眾按需領取，將急需藥品留給真正需要的人。同時，呼籲有兒童退燒藥物的企業共同努力，解決當前兒童用藥短缺的突出矛盾。