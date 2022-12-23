情侶交往時往往得磨合雙方的個性，不過有時也有完全無法讓步的東西。一位女網友表示，交往後男友常常希望她可以跟別的男生嘗試愛愛，她因為無法接受所以全部予以拒絕。沒想到最近兩人談論能不能養寵物蛇時，怕蛇的男友又提出要她去給人家X，讓她懷疑男友到底是在說氣話還是說真的？貼文一出引發網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，男友常要她跟別人試試看，有一次甚至說要幫她約黑人，不過全部都被她拒絕。最近兩人在討論能不能養蛇，沒想到怕蛇的男友又提議「妳去給人家X啊」，最後兩人大吵一架，男友也答應原PO如果能夠滿足要求，就能如她所願養蛇。

原PO指出，「想問他是在講氣話還是是真的要我給別人X？如果是真的，他是不是其實不愛我⋯還是只是有特殊癖好而已⋯」，表示自己雖然知道有些族群喜愛NTR，但是真的遇到了還是無法理解，好奇男友是不是真的沒那麼愛她，才能不在意她跟其他人發生關係。

對此，許多人紛紛回應，「1、他是開玩笑的>他很沒水準，分；2、他是認真的>妳不能接受，分」、「他就說怕蛇了，妳還用妳們的感情來威脅他，他這樣講也是剛好而已」、「他很有問題，你也滿有問題的，他都講那種話了，還跟他講那句『那我讓人家X，你給我養蛇』，是在期待他會跟你道歉嗎？真的不想他這樣就溝通，溝通不良還硬要就是分開吧」。

一名網友則分享此事的4種解決方式，「妳養妳的，跟男友分手；跟他道歉，討論好事情，不要一直堅持養蛇；妳一意孤行，那我也沒轍；不是所有事情都要男生來包容，麻煩換位思考一下」。原PO則是說明後續結果，她和男友互相道歉後已經和好如初。