《緣路山旮旯》僅用270萬的低成本打造，然而，卻在香港驚喜狂攬逾4000萬票房。（捷傑提供）

香港愛情電影《緣路山旮旯》由岑珈其、余香凝、蘇麗珊、陳漢娜、梁雍婷、張紋嘉等多位香港新生代演員領銜主演，對香港各地風光的深刻描繪，加上細膩描繪片中每個角色對於自身成長土地的情感連結，使得海外影評人將該片比擬為《台北女子圖鑑》的「香港男版」；透過宅男工程師「阿厚」的追愛旅程，電影將帶領觀眾一同遊歷香港各地秘境，揭開土地的興衰更迭，喚起各地港人的共鳴。

「山旮旯」在粵語中意指交通不便、難以到達的地區；電影講述28歲的宅男工程師阿厚（岑珈其 飾），個性內向害羞，卻突然來了桃花運；先後遇見5位女神，不論是個性、外型、成長背景都截然不同，她們唯一的共通點是，5個人全都住在遠離市區的香港「山旮旯」地區；為了能在情路上修成正果，阿厚不得不翻山越嶺、上山下海，手刃遠距愛情障礙，走遍香港各地，走入女神們的心。

回顧電影製作過程，導演黃浩然僅用270萬的低成本打造，然而，卻在香港驚喜狂攬逾4000萬票房，除此之外，該片更是一舉入圍今年第59屆金馬獎「最佳女配角」，並於第17屆大阪亞洲電影節、第24屆義大利烏甸尼遠東電影節、第10屆新加坡華語電影節、第20屆紐約亞洲電影節上大放異彩。

談到拍攝該片的初衷，導演黃浩然表示，想拍出一部輕鬆的喜劇獻給香港人，他坦言：「香港人這一兩年生活已經好沉重，想看真實世界有多殘酷，看新聞和紀錄片就可以了；希望透過《緣路山旮旯》帶給觀眾真實生活的感覺。」《緣路山旮旯》將於明年1月6日在台上映。